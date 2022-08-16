Заявки на регистрацию товарных знаков «Точка Кола» и «Кола — и точка» подала в Роспатент сеть ресторанов «Вкусно — и точка». Об этом сообщил РБК со ссылкой на документы из базы данных ведомства и на сообщение пресс-службы сети.

Заявки для регистрации в Роспатент подало ООО «Система ПБО» — юридическое лицо сети ресторанов. Кроме новых названий для прохладительного напитка фирма также подала заявку на регистрацию бренда «Кидс Комбо». Это новый вариант названия набора для детей с игрушкой, который у предшественника сети назывался Happy Meal.

В пресс-службе «Вкусно — и точка» изданию подтвердили регистрацию новых товарных знаков для прохладительного напитка, который заменит в ресторанах Coca-Cola. При этом производителя новой газировки в сети пока не выбрали.

Накануне стало известно, что сеть «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки бургеров «Биф Хит» и «Биг Хит», которые станут заменой «Биг Маку», а также бренд «Айс де Люкс» — вместо мороженого «Макфлурри».

Сеть «Вкусно — и точка» принадлежит предпринимателю Александру Говору, бывшему крупнейшему франчайзи McDonald’s в России. После ухода американской сети он выкупил бизнес и провел ребрендинг ресторанов.