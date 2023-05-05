Общество 05 мая 2023, 08:59 Сеть Uniqlo уступит российские магазины местным компаниям Японская сеть Uniqlo закроет большинство своих крупных магазинов в России Unsplash

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Японская зарубежная сеть магазинов одежды Uniqlo закроет большинство торговых точек в России, уступив их местным ретейлерам. Об этом сообщил «Коммерсант».

Решение о закрытии магазинов сеть приняла на фоне убытков — по итогам 2022 года они составили более 10 миллиардов рублей. По данным издания, большую часть освободившихся торговых площадей займет Gloria Jeans.

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«Ритейлер официально пока не объявлял об окончательном уходе из страны, но на рынке считают, что этот процесс фактически запущен», — указано в статье.

До марта 2022 года в России под брендом Uniqlo работало 50 магазинов. По состоянию на конец января текущего года их осталось 27.

Японская компания заявила о временной приостановке работы в России в марте прошлого года из-за спецоперации на Украине. Тогда же закрылись офлайн-продажи. Однако возможность купить одежду этого бренда у россиян появилась на маркетплейсе Ozon.

После начала специальной операции на Украине ряд иностранных брендов объявили об уходе с российского рынка. В частности, страну покинули Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti и Zara. В конце апреля в Москве открылся магазин одежды Maag, занявший место Zara.