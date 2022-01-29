Сеть центров по работе с подростками «группы риска» создали в РФ

В России создали сеть центров по работе с подростками «группы риска» в рамках программы «Подростки России». Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по права ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Сообщается, что одной из стратегических инициатив уполномоченного станет программа «Подростки России». Она предполагает создание Федерального методического центра по подростковой работе, развитие сообщества специалистов и сети подротстковых центров, ориентированных на работу с представителями подрастающего покления из так называемой «группы риска».

По мнению омбудсмена, проявляющие девиантное поведение дети делают это под влиянием целого набора негативных факторов.

«Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности. Если взрослые своевременно проявят чуткость, определят источник проблемы, не оттолкнут ребенка и найдут способ его поддержать, это поможет многим подросткам», — сказала Львова-Белова.

Ранее Мария Львова-Белова предложила ввести новую концепцию по совершенствованию системы опеки и попечительства. Ее основой должен стать курс на то, чтобы упростить действующие сейчас процедуры и механизмы.