Сеть супермаркетов «Лента» объявила о покупке «Утконоса»

Компания «Лента» заявила о покупке сервиса по доставке продуктов питания «Утконос». Предположительная сумма сделки — 20 миллиардов рублей. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на сайт сети супермаркетов.

В компании надеются, что эта сделка позволит ей увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также приобрести уникальные компетенции и лояльную клиентскую базу. Также представители компании хотят повысить эффективность конкуренции на онлайн-рынке Москвы.

Ранее стало известно о приобретении ретейлером «Магнит» розничной сети «Дикси». Изначально сумма сделки составила 87,6 миллиарда рублей, однако потом она доросла до 97 миллиардов.