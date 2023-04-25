Общество 25 апреля 2023, 12:12 Сеть Rostic’s решили расширить до двух тысяч заведений Пришедший на смену KFC Rostic’s расширит свою сеть до 2 тысяч заведений Pxhere

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Сеть Rostic’s, которая 25 апреля открылась на месте бывшей KFC, собирается расшириться до двух тысяч заведений. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская. Организация занимается управлением бывших активов американской Yum! Brands, владеющей KFC.

«Мы видим большой потенциал для роста нашей сети и ставим для себя такую амбициозную цель, как еще одна тысяча заведений», — сказала Шаманская.

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По ее словам, компания намерена развивать сеть в малых и удаленных городах, население которых составляет 100 тысяч человек и меньше. К майским праздникам в российской столице и Ханты-Мансийском автономном округе откроют 40 корпоративных ресторанов, еще 26 заработают в Подмосковье до конца того же месяца.

Директор «Юнирест» добавила, что доставка из кафе станет доступна после их открытия. Клиентам предложат воспользоваться приложением сети. Агрегаторы подключаться к выполнению онлайн-заказов чуть позже.

Компания Yum! Brands в марте это года сообщила о том, что на территории России работают около одной тысячи ресторанов KFC, а также 50 заведений Pizza Hut. Ими почти везде управляют независимые владельцы по франшизе или лицензии. Об этом написал RT.