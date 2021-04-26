Сеть подпольных типографий по подделке документов для мигрантов накрыли в московском регионе

Пять подпольных типографий по подделке документов для мигрантов накрыли сотрудники ФСБ в Москве и Подмосковье. При обысках правоохранители изъяли свыше 50 печатей и штампов государственных и коммерческих фирм, более 2,5 тысячи бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт и других документов, необходимых для легализации иностранцев в России. Об этом сообщили в ФСБ.

Члены преступной группы, организовавшие этот бизнес, были задержаны. Спецоперация прошла в московском аэропорту Домодедово. В ней также приняли участие следователи московского ГСУ СК РФ и сотрудники Росгвардии.

По данному факту было возбуждено дело по статьям об организации незаконной миграции организованной группой и подделке, изготовлении и сбыте поддельных документов и печатей. Пятерым участникам ОПГ уже предъявлено обвинение. Они заключены под стражу.

По данным следствия, в прошлом году обвиняемые начали за деньги помогать незаконным мигрантам получить фальшивые документы, чтобы остаться в России. Для этого сообщники распределили роли и стали изготавливать поддельные паспорта, бланки уведомлений и другие документы. Расследование дела продолжается.