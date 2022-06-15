Сеть общепита во Владивостоке «Еда и точка» намерена добиться изменения названия нового бренда — преемника McDonald’s «Еда и точка». Руководитель приморской сети Сергей Понкратов сообщил РИА «Новости», что в первую очередь рассматривает переговоры, а уже если они окажутся безрезультатными, обратится в суд.

«Мы хотим договориться — может, удастся все решить. Мы уважаем „российский Макдональдс“ и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, пусть будет суд», — пояснил Понкратов.

Пока компания подбирает юриста. Предприниматель подчеркнул, что у сети нет цели заработать денег — только добиться справедливости.

«Мы будем просить изменить название. <…> Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера», — отметил он.

По словам бизнесмена, на очевидное сходство названий обратили внимание клиенты приморской сети. Сергей Понкратов добавил, что она работает под торговой маркой «Еда и точка» еще с 2018 года, а как товарный знак это название зарегистрировали два года назад.

Для жителей Владивостока сеть «узнаваема», констатировал Понкратов.

«Мы реально работающая компания, мы не те, кто решил на этой теме попиариться. У нас штат сотрудников, цех, 20 филиалов», — уточнил он.

Он отметил, что сейчас компания подбирает юриста. Представители «Вкусно — и точка» пока не дали о себе знать.

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s ушла из России из-за ситуации на Украине в марте 2022 года. Бизнес выкупил предприниматель Александр Говор. Ресторан бывшей сети быстрого питания 12 июня открылся в России под новым названием: «Вкусно — и точка».