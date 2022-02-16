Сеть малых аэропортов планируют увеличить в сибирских селах

В пресс-службе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» рассказали, что к 2025 году планируется расширение сети малых аэропортов в отдаленных сибирских селах, написал ТАСС.

По словам представителей компании, запланирован 71 новый маршрут.

«Труднодоступные населенные пункты в рамках проекта развития межрегиональной авиамаршрутной сети будут связаны с районными центрами. Всего запланирован 71 маршрут, на сегодняшний день работают уже 68 посадочных пунктов», — процитировал «ФедералПресс» сообщение пресс-службы.

Сейчас также прорабатывается вопрос распределения бюджетных полномочий. За последние два года новые рейсы уже появились в Томской области и Красноярском крае.