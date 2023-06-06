Общество 06 июня 2023, 17:11 Сеть магазинов «Читай-город–Буквоед»: книги к концу года могут подорожать на 15%

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В России продолжают дорожать бумажные книги, в прошлом году цены выросли почти на 20%, к концу 2023 года ожидается увеличение стоимости еще на 15%. Об этом НСН рассказали в в объединенной розничной сети магазинов «Читай-город–Буквоед».

Однако читатели без любимых книг не останутся. В магазинах сети стараются представить книги в разных форматах, чтобы каждый мог позволить себе покупку.

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«Мы предоставляем покупателю возможность выбора среди многообразия ассортимента. В нашей сети книга одного автора может быть представлена в разных вариантах изданий — покетбуке, в твердой обложке, в подарочном варианте», — рассказали в книжной сети.

Там добавили также, что подорожание бумажных книг вряд ли приведет к массовому переходу на электронные. Согласно опросам, на цифру могут переключиться лишь 7% читателей.

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