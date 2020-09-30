Сеть магазинов часов обвинила Сбербанк в воровстве логотипа и подала иск на 1 млрд рублей
«Мы потеряли свою уникальность. Так как ответчик является крупнейшим игроком, у клиентов может сложиться впечатление, что не Сбербанк воспользовался нашим товарным знаком, а мы его. Это принесет колоссальные убытки», — говорится в сообщении AllTime в Facebook.
Как сообщил сайт телеканала «Царьград», AllTime потребовал лишить финансовую организацию возможности использовать лого.
По данным РИА «Новости», суд зарегистрировал иск сети к Сбербанку. Информации о дате рассмотрения претензии пока нет. В Сбербанке заявили, что логотип прошел проверку на плагиат и его зарегистрировали в Роспатенте по закону.
На прошлой неделе Сбербанк показал новый логотип и объявил о создании новых сервисов, среди которых доставка еды, такси и подписка на фильмы и музыку.