14 июля 2023, 13:12
Сеть интерактивных помощников заработала в павильонах ВДНХ в Москве
Глава комитета по туризму Козлов: интерактивные помощники заработали в 38 павильонах ВДНХ
В 38 павильонах ВДНХ начала работу новая сеть многофункциональных интерактивных помощников. Об этом рассказал председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.
В рамках пилотного проекта на ВДНХ установили интерактивные мультимедийные стелы. Система навигации, основанная на технологии дополненной реальности, будет работать в трех режимах. Пользователи смогут увидеть выставку с высоты птичьего полета, сориентироваться внутри павильонов и найти нужные места на интерактивной видовой панораме.
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Кроме того, в каждом павильоне гости смогут узнать о проходящих мероприятиях и приобрести билеты в одно нажатие, а также увидеть выставку в разное время суток и года.
На территории ВДНХ уже установили более 340 навигационных элементов. Среди них — 22 информационные стелы, четыре цифровых и семь навигационных экранов, 36 обзорных карт, 120 карт-«пятиминуток», показывающих ближайшие достопримечательности и множество других вспомогательных объектов.
В новую систему позже интегрируют туристический сервис Russpass, чтобы посетители смогли выбрать туры по ВДНХ или запланировать будущие поездки.
Ранее москвичам назвали сроки открытия нового павильона «Атом» на главной выставке страны.
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