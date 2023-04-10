Общество 10 апреля 2023, 18:37 Сеть доставки суши «Ёбидоёби» по суду обязали сменить название Суд в Красноярске обязал сеть доставки суши «Ёбидоёби» сменить название Unsplash

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Сеть доставки суши «Ёбидоёби» обязали сменить название из-за того, что нынешнее противоречит принципам гуманности и морали. Решение принял Арбитражный суд Красноярского края, сообщило местное издание ngs24.ru.

Иск к «Ёбидоёби» подало местное отделение Федеральной налоговой службы. Ответчик в итоге не смог представить доказательств, что название представляет транслитерацию с японского языка фразы «День недели — суббота».

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Суд посчитал, что сеть доставки суши должна сменить название в течение трех месяцев, поскольку оно находится в открытом доступе и может ассоциироваться с ненормативной лексикой.

Компания «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске еще в 2016 году. На сегодняшний день у сети есть точки более чем в 60 российских городах.

Издание отметило, что претензии к названию были и раньше. Зимой 2016 года по этому поводу обращались в антимонопольную службу. Но сотрудники ФАС никаких признаков нарушения законе о рекламе не обнаружили.

Осенью 2022 года против компании все-таки завели дело из-за рекламы со словами: «Хочешь Чпоки ки?» Проблемы у сети были и в Калининграде. Причиной стал слоган «Закажи КУНИ ЛИ».