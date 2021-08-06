Сеть DNS объявила о начале продаж PlayStation 5

Интернет-магазин техники DNS объявил о старте продаж PlayStation 5. Он начался уже 6 августа. Таким образом сеть намерен сгладить ситуацию с дефицитом консолей на рынке. Об этом сообщил сайт FBM.

По данным ИА Nation News, проблемы с продажами в России начались из-за перекупок и дефицита. Ситуация улучшается, так как приставка небольшими партиями продолжает поступать в магазины.

«На этот раз есть хорошая новость — в новой волне впервые за долгое время появится PlayStation 5 Digital Edition», — рассказали представители магазина.