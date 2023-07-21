Общество 21 июля 2023, 14:29 Сеть Decathlon в России продадут владельцу франшизы Mango Замглавы Минпромторга РФ Евтухов: сеть Decathlon купил владелец франшизы Mango РИА «Новости»

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже в России французской сети Decathlon владельцу франшизы Mango. Об этом ТАСС рассказал статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Документы по продаже активов Decathlon в России действительно были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями и рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена», — заверил Евтухов.

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По его словам, сейчас Decathlon начал продажу своей сети, состоящей из 35 магазинов и одного склада. Покупателем стала российская компания АРМ, которая владеет франшизой Mango.

Перед новым владельцем поставили условия открыть все 35 торговых точек и восстановить около 1,4 тысячи рабочих мест.

В середине июня Евтухов заявлял, что Decathlon ищет покупателя бизнеса компании в России.

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года. Летом того же года закрылись магазины на территории страны.

Представители российского аналога Zara Home и H&M Home сообщили о скором выходе на рынок под новым названием Redecoro. В ближайшие пару лет компания планирует открыть 50 торговых точек. Магазины появятся и в странах СНГ.