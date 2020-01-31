Сестры потеряли друг друга в 1942 году. И нашлись только в 2020-м

Розалинда и Юля потеряли друг друга в 1942 году, во время бомбежки в Сталинграде. Сестры пытались найти друг друга, но на это ушло почти 80 лет. Они встретились в Челябинске. Помогла им полиция.

Сестер разлучила война. В 1942 году они попали под бомбежку в Сталинграде, а когда все утихло, потеряли друг друга. После войны каждая было пыталась найти сестру, но потом поиски понемногу сошли на нет. Казалось, что время вылечило раны и каждая из них решила, что другая погибла.

Помочь в поисках решила дочь одной из сестер, Юлия. Она обратилась в полицию с просьбой посодействовать в поисках.

Женщина назвала имя потерявшейся сестры — Роза, 1927 года рождения. Но это были неверные данные. Пожилая женщина перепутала и имя сестры, и дату ее рождения. Но правоохранители изучали базы, кропотливо перебирали старые документы. Нашли похожую историю разлуки двух сестер, но по документам вторую сестру звали Розалинда и она была старше, 1926 года рождения.

В полиции предположили, что это и есть потерявшаяся сестра. Решили тщательнее проверить. Чем дальше, тем больше правоохранители убеждались, что нашли пропажу.

«Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось. Так люди, разлученные войной в юности и долгие 78 лет не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга. На днях в Челябинске состоялась их долгожданная встреча», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.