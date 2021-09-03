Сестры матери Терезы удивили москвичей в метро

В метро Москвы люди заметили сестер матери Терезы. Это для них показалось удивительным, и они выложили фото в соцсети.

Многие пользователи Fасеbооk, где была опубликована фотография, заявили, что не знают, к какой конфессии принадлежат эти женщины. Однако им объяснили, что это сестры матери Терезы, или сестры — Миссионерки Любви.

Один подписчик отметил, что синяя каемка на их одеянии под цвет сидений в метро, а другой — что это туристки.

«Девушки в матросских костюмах», — написал еще один подписчик группы «Москва моя».

Однако одна из пользовательниц вспомнила, что 11 лет назад она видела их в Домодедово. Когда самолет задержали, сестры матери Терезы раздавали всем воду и еду, в отличие от кафе, которые повысили цены.

В России общины сестер матери Терезы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нальчике, Перми, Томске, Новосибирске, Южно-Сахалинске. В сентябре 2011 года Арбитражный суд Москвы принял решение о сносе здания по улице 3-я Парковая в Москве, в котором около 20 лет находился приют для бездомных, которым руководили монахини.