Закончилось предварительное слушание младшей сестры Хачатурян

Во вторник, 28 июля прошло предварительное слушание дела Марии Хачатурян. Его рассматривали отдельно, так как на момент совершения убийства отца — Михаила Хачатуряна, девушка была несовершеннолетней. Чем закончилось заседание — в материале «360».

Слушание проходило в в Бутырском суде Москвы. Инстанция должна рассмотреть вопрос о принудительном медицинском лечении девушки.

Адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко рассказала, что сегодня еще не рассматривалось дело по сути. Решался вопрос о возвращении дела назад прокурору.

«Сегодня со стороны защиты и с нашей стороны (адвоката семьи Михаила Хачатуряна — прим. ред.) по разным поводам было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору», — рассказала она.

По словам Нитченко, сторона защиты заявила о невозможности рассматривать дело в данном суде и просила объединить дела. Защита обвиняемой настаивала, чтобы они рассматривались одновременно в отношении троих сестер.

«Хотя это невозможно по нормам закона, так как суд присяжных не может рассматривать меры принудительного медицинского характера», — пояснила адвокат.

Потерпевшая сторона настаивала на выделении отдельного корыстного мотива с четким описанием.

«Корыстный мотив фигурирует по материалам дела, но он не выделен, как квалифицирующий признак», — пояснила Нитченко.

Юрист пострадавшей стороны напомнила, что бывший Генеральный прокурор Юрий Чайка усмотрел в деле именно данный мотив, поскольку за месяц до убийства девушки потратили с кредитной карты отца крупную сумму денег.

«Это подтверждено материалами дела, что они потратили 113 500 рублей. Когда отец попросил вернуть часть средств в размере 14 тысяч рублей — сестры искали по всем своим знакомым, некоторые из них проходят свидетелями», — рассказала Нитченко. Она добавила, что изъятые переписки девушек свидетельствуют о том, что они очень переживали из-за этого и неоднократно подчеркивали, что если отец узнает «будет скандал».

«Они писали, что будет скандал. Никто не писал, что будут домогательства», — подчеркнула адвокат.

Она также отметила, что за все время следствия не было доказательств о насилии со стороны Михаила Хачатуряна к дочерям.

«За два года, пока идет дело была только запись о том, как он нецензурно выражается на них. Но только в отношении того, что дома устраивались оргии», — заявила она.

По словам Нитченко, у защиты потерпевшей стороны есть доказательства о вечеринках, которые устраивали девушки, когда отец уходил из дома. Она подчеркнула, что в этих мероприятиях также участвовала мать девушек — Аурелия Дундук.

«У нас есть подтверждающие фотографии и переписки о том, что в период, когда Михаил выходил за порог квартиры дома устраивались оргии, в том числе с участием Дундук», — отметила юрист.

Решение суда

Рассмотрев ходатайства обоих сторон Бутырский суд отказал потерпевшей стороне в возврате дела в Генпрокуратуру РФ и оставил его материалы для рассмотрения по существу. Инстанция также отказала адвокату обвиняемой Ярославу Пакулину в объединении дел со старшими сестрами.

Однако суд оставил право за юристами заявить эти прошения повторно, после рассмотрения материалов дела. Помимо этого он одобрил ходатайство защиты Марии Хачатурян о том, чтобы следующее слушание проходило в составе трех судей.

Адвокаты потерпевшей стороны довольны решением суда.

«Нас это радует, потому что не будет никакой возможности ни у кого как-либо воздействовать на трех судей. Надеемся, что судьи рассмотрят дело честно и справедливо, с установлением истины по делу», — прокомментировала Нитченко.

Защита младшей сестры не согласна с инстанцией. Она планирует оспорить решение в Мосгорсуде.

«Мы его (решение) изучим, скорее всего найдем нарушения, поскольку Верховный суд высказывался по поводу определения подсудности по данной категории дел, независимо от того рассматривается ли оно по существу, по обвинению или по принудительной мере медицинского характера и дела. Мы скорее всего попросим чтобы Мосгорсуд исследовал это обстоятельство», — заявил Пакулин.

Следующее заседание по делу Марии Хачатурян назначено на 10 августа. Оно будет проходить в закрытом режиме, без участия прессы.