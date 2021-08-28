Сестра убитой в Тюмени девочки захотела оформить опеку над другими детьми

Сестра убитой в Тюмени школьницы заявила о желании оформить опеку над младшими братом и сестрой. Дети сейчас находятся в центре «Семья». О намерениях девушки взять детей себе рассказала ее адвокат Марина Козырь РЕН ТВ.

«У Татьяны намерения оформлять опеку и попечительство над детьми, чтобы в дальнейшем они проживали с ней. Мы согласны, что родители должны быть лишены родительских прав за то, что они ненадлежащим образом оказали воспитание детям, за то, что произошло. Мы поддерживаем иск органов опеки, но считаем, что опеку должны передать в семью», — сказала она.

Старшей сестре уже исполнилось 18 лет, она работает и способна присматривать за детьми, добавила юрист.

Ранее иск в суд составила соцзащита для лишения бабушки убитой школьницы опекунства. Дети жили с бабушкой и отцом, который недавно вернулся из тюрьмы. Они оба злоупотребляют алкоголем. Мама детей давно от них отказалась.

Восьмилетняя школьница из Тюмени пропала 30 июня. Больше двух недель ее искали волонтеры и правоохранительные органы, однако 19 августа ее труп был найден на берегу озера в пакете. По подозрению в убийстве задержали 40-летнего уроженца Сургута.