Сестра покончившего с собой в самолете из Египта россиянина рассказала об их семье

В семье у мужчины, который свел счеты с жизнью в летевшем из Египта в Самару самолете, все было хорошо. Об этом «360» рассказала его сестра Ольга.

«У нас все хорошо было — семья, внучка, ребенок», — поделилась женщина. Она не захотела сообщать больше никаких подробностей о своем погибшем брате.

Ранее на борту лайнера, который летел из Шарм-эш-Шейха в Самару, нашли труп россиянина. По данным СМИ, он покончил с собой. По данным источника Life, тело обнаружили, когда самолет был в воздухе. Экипаж принял решение экстренно сесть в Каире, где мертвого мужчину переложили в багажное отделение. После этого лайнер продолжил путь в Самару.

В Следственном комитете сообщили, что специалисты ведомства начали проверять обстоятельства гибели пассажира.