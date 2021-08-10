Сестра Ким Чен Ына назвала способ, который поможет достичь мира на Корейском полуострове

Достигнуть мира на Корейском полуострове можно, если оттуда уйдут военные силы США. Дело в том, что они способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

Текс заявления опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Для того, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить с него развернутые в Южной Корее агрессивные вооруженные силы и военное оснащение США», — заявила Ким Е.

Она также уточнила, что КНДР уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу «сила в ответ на силу», «добро за добро».

В середине июня этого года лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи заявил о сложной ситуации с продовольствием в стране. Проблемы возникли из-за тайфуна, который нанес большой ущерб урожаю зерна. В апреле он признал, что текущая ситуация в стране является тяжелейшей за всю историю существования государства.