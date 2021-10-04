Сестра Галины Старовойтовой умерла в Петербурге

Сестра убитой в 1998 политика Галины Старовойтовой Ольга скончалась ночью в Санкт-Петербурге. Женщине было 73 года. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил депутат заксобрания Борис Вишневский.

«Друзья, у нас большое горе. Ночью ушла Ольга Старовойтова. Светлая память замечательному человеку…» — написал он.

Официальные причины смерти Ольги Старовойтовой и другие подробности пока не уточняются. По предварительным данным, она умерла после продолжительной болезни.

Старовойтова родилась в 1948 году в Санкт-Петербурге. В 1990-е годы работала в команде по созданию первых отечественных НКО. Также она была членом Международного союза журналистов и религиоведом. С 1999 года она возглавляла общественный фонд «Музей Г. В. Старовойтовой». Ее сестру Галину застрелили в подъезде на набережной канала Грибоедова.

После убийства сестры в 1998 году Старовойтова добивалась расследования ее гибели. Жители Санкт-Петербурга стараются хранить память о депутате Старовойтовой. В частности, в честь нее учредили две правительственные стипендии для студентов.