Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях от отца

Уголовное дело по факту истязания и действий сексуального характера в отношении трех дочерей возбудили против покойного Михаила Хачатуряна. Девушек, которых обвиняют в его убийстве, официально признали потерпевшими по этому делу.

Об этом сообщил ТАСС их адвокат Алексей Паршин.

«Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими», — сказал он.

Адвокат уточнил, что сестрам уже показали постановления о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна. О возбуждении уголовного дела против отца девушек стало известно 11 марта. Следователи обвинили его сразу по трем статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание».

При этом процесс против самих девушек, которых обвиняют в убийстве отца, продолжается. Экспертизы признали младшую сестру невменяемой в момент совершения преступления, а старшим, которым тогда уже исполнилось по 18 лет, грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Михаила Хачатуряна убили летом 2018 года — дочери несколько раз ударили его молотком и ножом. По данным следствия, мотивом убийства послужили постоянные физические и психические страдания, которые он причинял детям. Несмотря на это, сестер обвинили не в самообороне, а в убийстве группой лиц по предварительному сговору.