Сессия Росатома «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?» состоялась на ПМЭФ

Панельная сессия «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?» состоялась 17 июня в рамках деловой программы на XXV Петербургском экономическом форуме. Организатором выступила Госкорпорация «Росатом». Мероприятие объединило представителей крупного бизнеса, государственной власти, профильных министерств и ведомств.

В дискуссии приняли участие Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом», Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства РФ, Болат Акчулаков, Министр энергетики Республики Казахстан, Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим».

На сессии состоялся открытый диалог по вопросам «зеленой» повестки, взаимодействия бизнеса и властей в реализации экологических проектов, значимости роли экологии в контексте устойчивого развития. Участники сессии обсудили меры, направленные на сохранение экологических ресурсов страны и роль бизнеса в обеспечении выполнения этих мер.

Открывая сессию, заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила тенденцию роста инвестиций со стороны бизнеса в реализацию экологических проектов и подчеркнула, что в 2021 году российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более 1 трлн рублей. Спикер отметила, что главные вызовы, которые стоят сегодня перед экологической модернизацией — это обеспечение оборудованием и технологиями, а ключевая задача перед бизнесом — поиск финансирования экологических проектов.

Также Виктория Абрамченко отметила, что сегодня в России ежегодно образуется около 8 млрд тонн промышленных отходов и Росатом принимает активное участие в работе по их ликвидации. В частности, она отметила успешную работу Росатома по рекультивации крупнейшей в Европе свалки в Челябинске, что кардинально изменило экологическую ситуацию в регионе.

«Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе — мы в Челябинске — городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом — на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу».

Абрамченко также отметила другие экологические проекты Росатома: работу по обезвреживанию и ликвидации накопленных отходов и очистка загрязнённых территорий в г. Усолье-Сибирском Иркутской области, ликвидация накопленного экологического вреда на полигоне «Красный Бор».

Глава Росатома Алексей Лихачёв рассказал о проектах госкорпорации в сфере экологии и о бизнес-составляющей экологических проектов.

«В стране продолжают нарабатываться самые опасные промышленные отходы I и II класса опасности, до 350 тысяч тонн ежегодно. Правительство поставило перед «Росатомом» задачу создать систему учёта и контроля оборота таких отходов. Система была запущена в тестовом режиме в прошлом году, под присмотром Правительства, при тесном взаимодействии с бизнесом, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, мы оттестировали её и с 1 марта этого года она работает уже в «боевом» режиме. В системе более 30 тысяч пользователей, теперь мы понимаем где что образуется, куда всё свозится и как перерабатывается. Понятно, что в стране не хватает мощности для переработки, поэтому Правительство нам поставило ещё одну задачу: построить ещё 7 заводов, чтобы перекрыть весь спектр переработки этих наиболее опасных промышленных отходов. Задача в рамках нацпроекта «Экология» — в 2025 году все эти заводы должны работать». — заявил Алексей Лихачёв.

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своем выступлении отметил, что Россия остается одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов, продолжается развитие проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Приоритетными задачами остаются обращение с отходами, сохранение водных и лесных ресурсов, энергетического баланса.

«Крупный бизнес сам вкладывает деньги в решение этой проблему. Важна репутация. Сегодня в мире если хоть одна компания нарушает экологические обязательства — она обречена. Сейчас если ты наносишь ущерб природе и сам его не ликвидируешь — у таких компаний нет будущего» — сказал Сергей Иванов.

К 2024 году в рамках реализации важнейших инновационных проектов государственного значения будет создана система высокоточного мониторинга парниковых газов. Она позволит дать объективную оценку поглощающей способности наших экосистем и прогнозировать изменение климата, предупреждать негативные последствия для граждан и эколоними от климатических изменений.

Светлана Радионова в своем выступлении сделала акцент на ответственности бизнеса, для которого экологическая безопасность становится все более важной составляющей. Она отметила что крупный бизнес медленно, но верно разворачивается в сторону экологии, вместе с тем существует проблема взыскания с компаний, которые нарушили экологические нормы: самостоятельно платят только 15%, остальное приходится взыскивать.

«Госкорпорация «Росатом» считает свои экологические проекты бизнесом, но относится к ним как к социально значимому служению. Экологические требования сейчас стали неотъемлемой частью правил игры. Для «Росатома» экология, конечно, это бизнес: мы обязаны считать цифры, считать умеем, но при этом это и служение, для чего, в том числе, и создавалась госкорпорация «Росатом». В атомной отрасли всегда закладывались такие требования безопасности, которые с запасом, в разы предотвращали возможный ущерб, обеспечивали всю необходимую защиту. И нам важно принцип многократного просчета рисков перенести в экологические проекты» — резюмировал выступление Алексей Лихачёв.