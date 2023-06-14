Общество 14 июня 2023, 12:34 Сессия открытия XXVI Петербургского международного экономического форума состоится 15 июня РИА «Новости»

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Торжественная сессия открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится 15 июня. С приветственным словом к гостям мероприятия обратится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В сессии также примет участие первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Модератором дискуссии выступит ведущая телеканала «Россия-24» Александра Суворова. В обсуждении примут участие правитель эмирата Рас-эль-Хайма, член Высшего союзного совета ОАЭ шейх Сауд бен Сакр аль-Касими, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама.

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ПМЭФ стартовал 14 июня. На нем впервые представили стенды новых российских регионов. Кроме того, на полях форума ранее заметили человека в костюме робота-пасечника. Он был одет в меховую шапку и желтый костюм робота. Персонаж проводил журналистов к месту, где можно было узнать, чем Башкортостан будет удивлять на форуме.