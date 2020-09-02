Сессия Московского финансового форума пройдет онлайн. Там обсудят влияние пандемии на экономику

Стратегическая сессия Московского финансового форума в этом году пройдет в онлайн-формате. Мероприятие состоится 8 сентября. Эксперты обсудят вопросы влияния пандемии на экономику, финансовую систему и бизнес.

Стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии» пройдет 8 сентября онлайн. В ней примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

«Стратегическая сессия станет площадкой для ключевой дискуссии 2020 года, посвященной финансово-экономической политике России. Участники обсудят вопросы влияния пандемии на экономику, финансовую систему, бизнес, а также модели реагирования на новые вызовы», — пояснил Антон Силуанов.

Прямую трансляцию покажут в эфире канала «Россия-24», на сайте сессии форума в социальных сетях.

Юбилейный V Московский финансовый Форум в полном объеме проведут в следующем году из-за эпидемической обстановки.

Главными спонсорами мероприятия выступили Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк». Спонсор — АО «Гознак».

Московский финансовый форум проводят с 2016 года. Организаторы форума — Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы.