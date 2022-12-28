Общество 28 декабря 2022, 19:51 Серый снег заметили в нескольких поселках под Иркутском Жители Иркутского района пожаловались на выпавший серый снег

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Жители Иркутского района пожаловались на необычные осадки. Видео с серым снегом уже разлетелось в Сети.

Аномалию наблюдали в поселках Березовый и Маркова. На кадрах видно, что снег на самом деле выпал белый. Но на его поверхности осели неизвестные вещества, которые и привели к окрашиванию осадков. Местные жители уже выдвинули свою версию происходящего. По мнению очевидцев, снег могла окрасить сажа от печного отопления ТЭЦ, которая не рассеялась из-за непогоды.

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«Там трубы коптят, там вообще воздух черный. Все черное вокруг», — рассказал один из местных жителей.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает нормы.

«Концентрация вредных веществ в пределах нормы», — сообщило иркутское издание «Комсомольской правды» со ссылкой на данные ведомства.

Региональный Роспотребнадзор взял на свой контроль ситуацию в регионе.

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