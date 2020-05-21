Серые зарплаты предложили подвести под уголовку
Парламентарий пояснил журналистам, что сейчас такое наказание существует, но лишь при определенных случаях. К уголовной ответственности привлекают только те предприятия, сотрудники которых получают серую зарплату в размере 100 тысяч рублей и более.
Анатолий Артамонов считает, что этого недостаточно. Он предложил «привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности вне зависимости от суммы выплат».
В беседе с РИА «Новости» сенатор пояснил, что наказание за выплату серых зарплат должны будут нести не только руководители, но и собственники предприятий. Артамонов подчеркнул, что главная цель этого предложения — «не отправить человека под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублем, чтобы было неповадно впредь это делать».
Предложение об уголовной ответственности за выплату серых зарплат Анатолий Артамонов направил в общенациональный посткоронавирусный план. Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить его до 1 июня. В соответствии с ним страна будет выходить из кризиса, который спровоцировала пандемия. План будут реализовывать в 2020–2021 году.