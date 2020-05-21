Серые зарплаты предложили подвести под уголовку

Ввести уголовную ответственность за серую зарплату предложил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что руководителей нужно наказывать за сам факт таких выплат, независимо от их суммы.

Парламентарий пояснил журналистам, что сейчас такое наказание существует, но лишь при определенных случаях. К уголовной ответственности привлекают только те предприятия, сотрудники которых получают серую зарплату в размере 100 тысяч рублей и более.

Анатолий Артамонов считает, что этого недостаточно. Он предложил «привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности вне зависимости от суммы выплат».

В беседе с РИА «Новости» сенатор пояснил, что наказание за выплату серых зарплат должны будут нести не только руководители, но и собственники предприятий. Артамонов подчеркнул, что главная цель этого предложения — «не отправить человека под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублем, чтобы было неповадно впредь это делать».

Предложение об уголовной ответственности за выплату серых зарплат Анатолий Артамонов направил в общенациональный посткоронавирусный план. Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить его до 1 июня. В соответствии с ним страна будет выходить из кризиса, который спровоцировала пандемия. План будут реализовывать в 2020–2021 году.