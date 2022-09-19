Сервисы проката электросамокатов в Петербурге будут работать до холодов | 360°

Общество 19 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Сервисы проката электросамокатов в Петербурге будут работать до холодов

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Большая часть сервисов проката электросамокатов и других СИМ (средств индивидуальной мобильности) будут работать в Санкт-Петербурге столько, сколько позволит погода. Об этом сообщили «Невские новости».

Например, в компанииMolnia рассказали, что прокат будет работать до середины ноября. В «Яндекс Go» считают, что, если осень будет теплой, прокат может быть открыт и дольше. Такие же заявления сделали представителей компаний Whoosh и «Юрент».

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«В случае теплой осени будем работать до заморозков, в 2020 году мы работали вплоть до Нового года. К работе в следующем году сервис вернется как только сойдет снег — в марте или в апреле в зависимости от погоды», — рассказали в «Юрент».

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