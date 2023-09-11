Общество 11 сентября 2023, 09:32 Сервисом «Вызов мастера» в Москве воспользовались более 200 тысяч раз Москвичи воспользовались «Вызовом мастера» более 200 тыс. раз с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичи регулярно обращаются в единый диспетчерский центр через сервис «Вызов мастера». С начала года они отправили более 200 тысяч заявок. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий.

«Горожане все чаще выбирают именно цифровой формат для решения бытовых вопросов. Востребованность сервиса „Вызов мастера“ на портале mos.ru растет: в сравнении с прошлым годом число заявок в ЕДЦ, зарегистрированных с помощью сервиса, выросло в четыре раза», — отметили в ведомстве.

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В прошлом году за восемь месяцев москвичи воспользовались услугами 47,4 тысячи раз, а в 2023-м за этот же период — 195,5 тысячи раз. Всего они обратились за помощью более 350 тысяч раз.

Чаще всего жители столицы обращаются через сервис с просьбами о замене лампочек в подъездах, устранении засоров в мусоропроводах, ремонте сантехники и многими другими.

Для того чтобы оформить заявку, необходимо открыть раздел «Жилье, недвижимость, земля», выбрать подраздел «ЖКУ, обслуживание жилья» и сервис «Вызов мастера (подача заявки в единый диспетчерский центр)». Нужно указать имя и контактный номер телефона. Около 80% заявок обрабатывают день в день.

Ранее сообщили, что единый диспетчерский центр обработал более 40 миллионов заявок от жителей Москвы.