Сервисный центр по импортозамещению комплектующих появится под Тулой

В Тульской области планируется создание инженерного центра по импортозамещению комплектующих, которые ранее поставлялись в Россию из-за границы. Об этом заявил глава тульского Минпромторга Вячеслав Романов, написала «Тульская служба новостей».

«Мы работаем над созданием сервисного центра, где будут компании, которые могут заменить комплектующие и составляющие, которые поставлялись из-за границы. Мы предлагаем эти позиции для изучения и замещения именно нашим тульским предприятиям, чтобы они заместили недостающие позиции в регионе», — пояснил Романов.

Он также отметил, что потенциальные инвесторы уже проявили интерес к проектам по импортозамещению.