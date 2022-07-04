Сервисные центры Samsung и Huawei в России столкнулись с нехваткой дисплеев и аккумуляторов

В России возник дефицит запчастей для смартфонов Samsung и Huawei. О проблеме газете «Известия» рассказали сотрудники авторизованных сервисных центров (АСЦ) этих компаний.

По их словам, самая большая трудность — в нехватке аккумуляторов и экранов. Для ремонта Huawei нет дисплеев и батарей, для Samsung нет экранов. Сроки поставки деталей составляют около недели, но при этом они неокончательные.

Есть вариант обращаться за ремонтом в неавторизованные сервисы. Однако специалисты предупреждают, что в этом случае владельцев гаджетов может стать настоящая лотерея, потому что исход починки будет непредсказуемым. По словам главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, тут есть две основные проблемы: с добросовестностью сотрудников и с недостатком их компетентности.

Смартфон после ремонта в неавторизованном сервисе могут вернуть собранным непонятно из каких деталей. Часто при при замене аккумулятора вместо оригинальной запчасти ставят подделки, которые быстро изнашиваются.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил изданию, что ситуация с комплектующими не наладится раньше осени. Потому что сейчас компании из-за сложностей с логистикой должны искать какие-то иные пути, чтобы завозить запчасти в Россию. Либо сервисные центры начнут закупать их параллельным импортом.