Общество 22 февраля 2023, 15:03 Сервисная площадка для «Ласточек» появится в Нижнем Новгороде

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Официальный Telegram-канал ОАО «РЖД» сообщил о создании сервисной площадки для «Ласточек» в Нижнем Новгороде. Она будет базироваться в одном из цехов существующего депо, сообщил сайт «Время Н».

«Новая сервисная площадка позволит использовать „Ласточки“ более эффективно, снизив время их простоя в ожидании обслуживания и диагностики», — говорится в сообщении компании.

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Первое время на сервисной площадке будут находиться 14 «Ласточек». Здесь их будут ремонтировать и проверять на безопасность.

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Сейчас техобслуживание поездов проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Калининграде и Екатеринбурге.