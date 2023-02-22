22 февраля 2023, 15:03
Сервисная площадка для «Ласточек» появится в Нижнем Новгороде
Официальный Telegram-канал ОАО «РЖД» сообщил о создании сервисной площадки для «Ласточек» в Нижнем Новгороде. Она будет базироваться в одном из цехов существующего депо, сообщил сайт «Время Н».
«Новая сервисная площадка позволит использовать „Ласточки“ более эффективно, снизив время их простоя в ожидании обслуживания и диагностики», — говорится в сообщении компании.
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Первое время на сервисной площадке будут находиться 14 «Ласточек». Здесь их будут ремонтировать и проверять на безопасность.
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Сейчас техобслуживание поездов проводится в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Калининграде и Екатеринбурге.
Поезда
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