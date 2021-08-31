Сервис Whoosh выяснил, кто измазал солидолом более 500 электросамокатов в Москве

Представители сервиса кикшеринга Whoosh заявили, что смогли установить личности тех, кто вывел из строя сотни электросамокатов на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

По данным компании, злоумышленники успели испортить 503 самоката, измазав ручки и дисплеи гаджетов солидолом и черным маркером, сообщила «Газета.ru».

«Конечно, это прямой ущерб нашему имуществу, более того, самокаты простаивают, люди не могут ими воспользоваться. Мы проводим внутреннее расследование и уже смогли установить личности хулиганов», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время Whoosh выяснил, что вандалы действовали втроем. Компания собирается обращаться в полицию. Мотивы, которые двигают людьми, портящими самокаты, в сервисе пока не понимают, но надеются, что выяснят это позже.

О порче электросамокатов стало известно сегодня. Изначально сообщалось о 400 испорченных транспортных средствах модели Nine bot max pro. Около 25-30 из них принадлежали сервисам «Яндекса», еще около 285 — Urent.