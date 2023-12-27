Общество 27 декабря 2023, 12:33 Сервис «VK Реклама» рассказал, как бизнес продвигал товары и услуги в 2023 году Среднемесячное число объявлений в «VK Рекламе» выросло в 15 раз в 2023 году РИА «Новости»

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Среднемесячное количество объявлений в сервисе «VK Реклама» в 2023 году увеличилось в 15 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

По ее данным, в уходящем году на каждый вложенный в продвижение сайтов рубль пользователи платформы получили в 2,6 раза больше целевых действий, включая покупки, добавления товаров в корзину и заявки. Количество продаж в мобильных приложениях повысилось в 3,5 раза, а выручка интернет-магазинов от рекламы поднялась в два раза.

Лидерами по инвестициям в продвижение через «VK Рекламу» стали компании из области электронной коммерции. Вторую строчку заняла финансовая сфера, а третье место поделили отдых и развлечения, а также недвижимость и товары повседневного спроса. Вложения в рекламу быстрее других наращивали предприниматели в категориях спорт и недвижимость.

Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте»

В течение года число уникальных рекламных кампаний сайтов на площадке росло в среднем на 62% в месяц, а инвестиции бизнеса — на 82%. На платформе стали продвигать на 70% больше приложений, чем год назад. Вложения в их рекламу поднялись на 88%. Активнее других число установок после перехода по объявлениям подняли приложения соцсетей. Показатель вырос в 5,2 раза за год.

В среднем показатель выручки, сгенерированной интернет-магазинами с помощью сервиса, поднялся почти вдвое по итогам года. Самой высокой оказалась цифра у маркетплейсов, которые получали 8,5 рубля на каждый вложенный рубль.

Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте» Пресс-служба «ВКонтакте»

Одним из самых популярных форматов продвижения на площадке стали лид-формы, с помощью которых пользователи могут оставлять контакты для обратной связи. За год бизнес увеличил вложения в этот инструмент на 90%. В среднем число заполненных заявок на одну рекламную кампанию повысилось на 75%.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» сообщила об увеличении дохода блогеров на площадке. Показатель вырос на 37% и достиг 5,5 миллиарда рублей.