Сервис уведомлений по ОМС начал работать на «Госуслугах»

Минцифры России совместно с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустило на сайте госуслуг сервис по проактивному информационному сопровождению пользователей в момент, когда они получают медуслуги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

С помощью нового сервиса человек по назначению врача и при наличии учетной записи на «Госуслугах» сможет получить все сведения о дальнейших этапах рассмотрения направления на госпитализацию через личный кабинет на сайте. Об этом написал «Интерфакс».

«Пока речь идет только о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями. Но в дальнейшем это распространится и на другие виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования», — заявили в Минцифры.

Там добавили, что на данный момент работает три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в рамках ОМС. Пациент получает информацию о том, что направление на госпитализацию сформировано и врачебная комиссия принимающего медучреждения рассматривает его, после появляются данные о принятом медиками решении, дата госпитализации. Третье уведомление — отчет о расходах на лечение, которые выделены из бюджета программы ОМС.

Более 100 федеральных медучреждений уже таким образом информируют своих пациентов, до конца года сервисом смогут пользоваться все федеральные медорганизации.