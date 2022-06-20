Сервис Urent назвал излишним регулирование электросамокатов

Внедрение в Правила дорожного движения раздела, регулирующего электросамокатов является излишним, поскольку необходимо совершенствовать меры контроля действующих ПДД. Об этом говорится в заявлении сервиса аренды электросамокатов Urent (имеется в распоряжении «360»).

Пресс-служба сервиса напомнила, что в 90% аварий в 2021 году участвовали участвовали частные электросамокаты, в том числе в более чем половине случаев мощностью 0,25–4 КВт, в 11% — мощнее 4 КВт, которые по ПДД относятся к категории мопеда. При этом лишь в 10% случаев — самокаты кикшеринговых сервисов.

«Это говорит о том, что сейчас нужно не внедрение нового регулирования, а совершенствование мер контроля действующих ПДД, в первую очередь в отношении частных самокатов. Поэтому внедрение тестов для пользователей электросамокатов мы считаем излишней мерой», — говорится в сообщении Urent.

Сервис напомнил, что кикшеринговые электросамокаты ограничены по мощности до 0,25 кВт. При движении в городе их максимальная скорость составляет около 25 км/час, а местах с повышенным пешеходным трафиком — до 15 км/час.

Ранее заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин рассказал, что в России уже подготовлены правила езды на электросамокатах, однако остались формальные сложности для их принятия.