Общество 19 февраля 2024, 18:58 Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тысячи обращений бизнесменов за год Багреева: сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений в 2023 году Freepik

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Столичные предприниматели около 2,5 тысячи раз обратились к справочно-интерактивному сервису «Торговый сбор Москва» в 2023 году. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сервис „Торговый сбор Москва“ в мессенджере „Телеграм“ заработал в конце 2022 года. Он создан для помощи бизнесу, повышения финансовой грамотности предпринимателей и снижения количества налоговых правонарушений», — уточнила она.

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По словам руководителя департамента, с начала года служба уже получила свыше 700 обращений.

Сервис, разработанный совместно с Госинспекцией по недвижимости, помогает узнать о новых объектах обложения торговым сбором или нахождении его в списке неплательщиков, а также рассчитать ставки и уточнить законодательные нормы.

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