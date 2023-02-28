28 февраля 2023, 11:57
Сервис SuperJob перечислил самые высокооплачиваемые вакансии на Севере
Некоторым россиянам было бы интересно работать на ледоколе на Северном полюсе. Такие данные опубликовал сервис по поиску работы SuperJob, перечисляя самые высокооплачиваемые вакансии на Севере, написал NEWS.ru.
Так, в Красноярском крае начальник автоколонны может получать за вахту 350 тысяч рублей, стоматолог — хирург-имплантолог в Мурманской области — до 350 тысяч рублей, главный инженер по строительству в ЯНАО — 250 тысяч рублей.
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Водителю грузовых машин в Коми обещают 250 тысяч рублей, стоматологу-ортопеду в ЯНАО — от 200 тысяч рублей.
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В опросе также говорится, что 42% россиян не хотели бы оказаться за полярным кругом.
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