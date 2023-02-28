Общество 28 февраля 2023, 11:57 Сервис SuperJob перечислил самые высокооплачиваемые вакансии на Севере

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Некоторым россиянам было бы интересно работать на ледоколе на Северном полюсе. Такие данные опубликовал сервис по поиску работы SuperJob, перечисляя самые высокооплачиваемые вакансии на Севере, написал NEWS.ru.

Так, в Красноярском крае начальник автоколонны может получать за вахту 350 тысяч рублей, стоматолог — хирург-имплантолог в Мурманской области — до 350 тысяч рублей, главный инженер по строительству в ЯНАО — 250 тысяч рублей.

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Водителю грузовых машин в Коми обещают 250 тысяч рублей, стоматологу-ортопеду в ЯНАО — от 200 тысяч рублей.

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В опросе также говорится, что 42% россиян не хотели бы оказаться за полярным кругом.