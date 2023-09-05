Общество 05 сентября 2023, 15:04 Сервис «Стажировки и практики» запустили на портале «Работа России» Котяков: на портале «Работа России» запустили сервис стажировок для студентов РИА «Новости»

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Сервис «Стажировки и практики» стал доступен на портале «Работа России», сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на V форуме социальных инноваций регионов. Его слова опубликовали на сайте ведомства.

С помощью сервиса образовательные учреждения и сами студенты смогут выбрать место для прохождения практики, оформить нужные документы онлайн и заключить электронные договоры. Разработка значительно упростит поиск и прохождение практики для учащихся, отметил Котяков.

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«В единой базе объединяются предложения о стажировках со всей страны», — добавил он.

Чтобы найти необходимую компанию, достаточно войти в личный кабинет через портал «Госуслуги». Уведомления о выборе студента поступают напрямую работодателю и учебному заведению.

Тестирование сервиса стартовало в начале 2023 года. В качестве экспертов привлекли ОАО РЖД, Сбербанк и «Сибагро», сообщил RT.

В Московской области открыли еще 67 образовательных центров «Точка роста». Всего в регионе работают 432 таких учреждения, где ребята могут обучаться с использованием передовых технологий.