Общество 31 августа 2023, 17:20 Сервис сравнения товаров запустили на московском портале поставщиков Московский портал поставщиков открыл сервис сравнения товаров и их характеристик Сайт мэра и правительства Москвы

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На московском портале поставщиков стал доступен новый сервис сравнения товаров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Сервис поможет авторизованным пользователям более эффективно ориентироваться в каталоге стандартных товарных единиц (СТЕ) и быстро сравнивать их характеристики, цены и количество предложений от поставщиков. В него включили более двух миллионов позиций с подробными описаниями.

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С помощью сервиса заказчики смогут оперативно проанализировать предложения поставщиков и принять более точные решения при выборе товаров.

Пользователи получили возможность создавать и управлять списками сравнения, добавлять новые позиции, удалять или создавать несколько перечней для разных категорий товаров. Кроме того, им стала доступна функция экспорта информации в формате Excel, позволяющая удобно представлять данные в виде таблиц.

Также на портале поставщиков можно будет добавить товар в список сравнения, выбрав его из каталога или введя соответствующую категорию в поиске. После этого система запомнит выбранные позиции и сформирует перечень, к которому можно перейти в личном кабинете.

Новый сервис позволит заказчикам проводить более развернутый анализ предложений поставщиков для формирования цены, а поставщикам — эффективнее выстраивать стратегию продаж. Роман Урнышев Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы

Московский портал поставщиков, созданный в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, стал популярной площадкой для заказчиков из 40 регионов России. На нем зарегистрировались более 310 тысяч производителей со всей страны, а каталог продукции содержит более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на портале заключают около 1,5 тысячи контрактов.

Ранее процедуру оформления госзакупок упростили в Подмосковье.