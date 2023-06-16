Общество 16 июня 2023, 11:02 Сервис сбора коммерческих предложений создали на портале поставщиков Москвы Щербаков: на портале поставщиков Москвы появился сервис для сбора коммерческих предложений Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале поставщиков Москвы появился сервис сбора коммерческих предложений, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Отправка запросов на коммерческие предложения позволит заказчику получить информацию о стоимости продукции и определить начальную цену будущей закупки. Таким образом, поставщики смогут прогнозировать спрос и планировать участие в торгах.

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Для отправки коммерческого предложения нужно войти в личный кабинет на портале поставщиков. Пользователь сможет скачать техническое задание, подробную информацию о необходимых товарах, их характеристиках и графике поставки.

Поставщик заверит предложение электронной подписью и отправит заказчику, а цена закупки будет определяться на основе сведений, полученных не менее чем от трех продавцов.

Ранее запросы на поставку товаров в Москве составляли на бумаге, но сейчас процесс перевели в электронный формат. По словам Щербакова, это сделало ценообразование прозрачным, а использование бюджетных средств — эффективным.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 300 тысяч поставщиков, а количество ежедневно заключаемых контрактов достигло полутора тысяч. Каталог продукции уже собрал более двух миллионов уникальных наименований.