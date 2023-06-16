16 июня 2023, 11:02
Сервис сбора коммерческих предложений создали на портале поставщиков Москвы
Щербаков: на портале поставщиков Москвы появился сервис для сбора коммерческих предложений
На портале поставщиков Москвы появился сервис сбора коммерческих предложений, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
Отправка запросов на коммерческие предложения позволит заказчику получить информацию о стоимости продукции и определить начальную цену будущей закупки. Таким образом, поставщики смогут прогнозировать спрос и планировать участие в торгах.
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Для отправки коммерческого предложения нужно войти в личный кабинет на портале поставщиков. Пользователь сможет скачать техническое задание, подробную информацию о необходимых товарах, их характеристиках и графике поставки.
Поставщик заверит предложение электронной подписью и отправит заказчику, а цена закупки будет определяться на основе сведений, полученных не менее чем от трех продавцов.
Ранее запросы на поставку товаров в Москве составляли на бумаге, но сейчас процесс перевели в электронный формат. По словам Щербакова, это сделало ценообразование прозрачным, а использование бюджетных средств — эффективным.
Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 300 тысяч поставщиков, а количество ежедневно заключаемых контрактов достигло полутора тысяч. Каталог продукции уже собрал более двух миллионов уникальных наименований.
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