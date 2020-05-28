Сервис с картой и расписанием прогулок в Москве появится 29 мая

Москвичи с 1 июня смогут гулять по графику. Его представят в виде интерактивной карты, по которой будет легко узнать — можно сегодня на улицу или нет. Сервис запустят уже 29 мая.

«При наведении курсора на дом на интерактивной карте появляется информация о датах и днях недели для прогулок жителей этого дома, а также напоминание о времени прогулок — с 09:00 до 21:00», — приводят «Известия» текст сообщения пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Прогулки москвичей с 1 июня организуют по месту регистрации и проживания по шести группам. На прогулке маска и перчатки обязательны.

Во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что действовать эта мера безопасности будет пока в тестовом режиме. По его словам, потребуются две недели, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация. Для прогулок в столице откроют все парки и скверы, кроме «Зарядья».

Режим строгой самоизоляции продлили в Москве до 14 июня. Для передвижения по городу все еще нужен специальный пропуск.