Сервис «Работа.ру» выяснил, сколько россияне тратят денег на домашних питомцев

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», россияне направляют 83% всех своих трат на домашних питомцев. Результаты аналитиков появились в распоряжении Life.

Самой большой статьей расходов у хозяев являются корма и лечение. По данным опроса, 26% хозяев тратят большую часть денег на ветеринаров, а также на лекарства и витамины. Около 9% любят покупать своим питомцам красивые лежанки и игрушки, а 5% платят выгульщикам и грумерам.

В исследовании также говорится, что более половины опрошенных имеют домашних питомцев, причем кошек заводят чаще, чем собак. Еще 22% признались, что не имеют питомцев и не хотят их заводить.

В опросе поучаствовали более 3500 россиян в возрасте от 18 лет со всех регионов России.