Общество 22 февраля 2024, 18:10 Сервис «Работа.ру» и «Одноклассники»: 81% мужчин заявили, что чаще всего обсуждают с коллегами рабочие процессы

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Сотрудники сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники» в результате исследования выяснили, что большинство мужчин в России (81%) обсуждают с коллегами рабочие процессы. Об этом написал «Сноб».

Еще 22% мужчин признались, что любят поговорить на работе о новых гаджетах, технике и автомобилях. Около 19% респондентов не против обсудить недвижимость, а 11% — семью и детей.

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В исследовании также говорится, что лишь 9% опрошенных говорят с коллегами о спорте и здоровом образе жизни.