Сервис «Подмосковные стройки» обновили. Жители смогут узнать о новых соцобъектах

Мобильный сервис «Подмосковные стройки» обновили. Теперь пользователи приложения «Добродел» могут видеть, где в Московской области запланировано возведение социальных объектов.

«На интерактивной карте сервиса появились будущие объекты социального назначения. Теперь жители области смогут заранее узнавать о том, что в их городе будет возведена школа, детский сад, поликлиника, ФОК или дом культуры. Также в мобильном сервисе „Подмосковные стройки“ будут анонсированы реконструкции уже существующих учреждений», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Для того чтобы посмотреть возведение каких объектов запланировано в конкретном городском округе необходимо открыть фильтр сервиса, далее указать вид объекта «Социальные», статус строительства «Планируется» и выбрать нужное муниципальное образование. После чего появится информация об адресе и дате возведения объекта.

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В настоящее время на территории Московской области в категории «планируемые социальные объекты» отображается порядка 200 объектов, 35 из которых в Красногорске, 13 в Одинцовском городском округе, 12 в Солнечногорске, 10 в Мытищах, 10 в Подольске, 9 в Люберцах, 9 в Балашихе, 7 в Пушкино, 5 в Ленинском городском округе, 5 в Долгопрудном, 3 в Лобне, 3 в Чехове.

По словам руководителя Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, сервис начал работать с конца августа и постоянно обновляется. Следующее обновление приложения запланировано в ноябре. Тогда будут внедрены AR-технологии, и в «Подмосковных стройках» появится новая функция распознавания объектов.