Общество 28 ноября 2023, 10:53 Сервис по защите интеллектуальной собственности бизнеса запустили в Москве МИК Москвы разработал сервис для защиты интеллектуальной собственности бизнеса Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве разработали платформу, которая позволит владельцам креативного бизнеса защитить свои идеи. Об этом рассказала глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

«Эта цифровая платформа — первый бесплатный сервис в стране, где авторы музыкальных, литературных произведений, кино, игр могут зарегистрировать свой творческий продукт», — пояснила она.

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Весной 2023 года Московский инновационный кластер стал инициатором запуска платформы i.moscow/idea. Благодаря этому сервису свыше ста компаний уже оценили свои материальные активы на более чем 6,9 миллиарда рублей.

Платформа откроет доступ к методам цифрового учета результатов работы для предпринимателей, стремящихся к инновациям. Они смогут задокументировать информацию о своих разработках при помощи блокчейн-технологий, предоставляемых Российским центром оборота прав на творческие достижения.

Ранее свыше 60 подмосковных предпринимателей представили свою продукцию на форуме «Мой бизнес».