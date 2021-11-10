Сервис по выбору будущей профессии для старшеклассников запустили в России

Навигатор профессий для учеников старших классов запустили в России. С помощью него школьники определятся с будущим местом работы. Как сообщила пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей», в сервисе представлено более двух тысяч профессий с видеорассказами о будущих обязанностях от потенциальных работодателей.

В понятной и легкой форме школьники могут узнать, в каких областях они могут реализоваться и какие возможности перед ними открывает будущая работа.

«Преимущество нового сервиса от проекта „Время карьеры“ — систематизация данных по 2300 профессиям, благодаря чему каждый школьник сможет легко найти подходящие предложения в 30 категориях или с помощью поиска», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В создании сервиса приняли участие специалисты Уральского федерального университета при поддержке рекрутеров ведущих российских компаний. В опубликованных роликах представители фирм рассказывают о будущей карьере и знакомят с возможностями работодателей.

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров пояснил, что вузам важно помогать школьникам выбирать будущую профессию. Для этого необходимо тесное сотрудничество с компаниями, которые заинтересованы в профильных специалистах.

«Знание отдельных узких профессий поможет старшеклассникам в точном выборе образовательных программ при поступлении, а опыт знакомства с работодателем — проявить себя с первых месяцев обучения, выбирая актуальные учебные проекты», — пояснил он.

Цифровой сервис доступен на портале времякарьеры.рф. При регистрации на сайте акции пользователям будет открыт доступ к банку знаний с более чем 100 статьями, вебинарами и видеороликами. Кроме того, старшеклассники смогут стать участниками всероссийской акции «Время карьеры» в 16 городах.