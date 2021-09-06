Сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных в Москве заработает через неделю

Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом объявил, что сервис по продлению QR-кодов в случае ревакцинации начнет работать через неделю. Срок новых кодов после ревакцинации будет составлять один год.

Код сгенерируют в тот же день, когда человек еще раз привьется.

«Изначально QR-коды действительны в течение года после первичной вакцинации, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с их использованием, ни одного QR-кода с истекшим сроком на сегодня нет», — сказано в сообщении.

Информационные системы российской столицы изначально предусматривают возможность продления QR-кодов. После создания QR-код сразу же приходит в SMS, становится доступен в электронной медицинской карте. Его также можно получить через специальный сервис на сайте mos.ru.

Этот код надо использовать при посещениях учреждений или мероприятий, где его предъявление обязательно.

Цифровой сертификат при ревакцинации выдается человеку на федеральном сайте госуслуг.

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко ранее рассказал, что возможные побочные эффекты после повторной вакцинации от коронавируса ничем не отличаются о тех, что бывают после первой прививки.