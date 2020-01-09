Сервис по поиску работы для бывших осужденных запустят в РФ в 2020 году

ФСИН протестировала систему по трудоустройству осужденных, которые готовятся к освобождению. Новый сервис планируют запустить уже в 2020 году.

«В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале „Работа в России“ во всех учреждениях территориальных органов ФСИН», — приводит «Интерфакс» текст сообщения пресс-бюро ведомства.

Специалисты уже разработали шаблон информационной карточки на портале и провели испытания системы. В будущем сотрудники группы соцзащиты в каждом исправительном учреждении будут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале и отправлять заявки для приема на работу. Таким образом, еще до выхода на свободу осужденные получат возможность решить вопрос с трудоустройством, чтобы не тратить на это время сразу после освобождения.

Ранее Роструд и ФСИН подписали документ, который проинформирует работодателей, представителей исправительных учреждений и осужденных о возможности пользоваться электронной базой вакансий. Информационно-аналитическая база «Работа в России» включает в себя актуальные предложения работодателей и ищущих работу со всей страны.