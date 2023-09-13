Общество 13 сентября 2023, 18:54 Сервис по подбору госзакупок разработали на портале «Малый бизнес Москвы» Фурсин: портал «Малый бизнес Москвы» разработал сервис по подбору госзакупок Сайт мэра и правительства Москвы

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Портал «Малый бизнес Москвы» разработал сервис по подбору госзакупок. Об этом рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) начали предоставлять предоставляют бесплатную помощь в подборе госзакупок по заданным параметрам. Для этого предпринимателям достаточно обратиться к сервису «Подбор госзакупок 44-ФЗ/223-ФЗ» на портале mbm.mos.ru.

Мы запустили новый онлайн-сервис, с помощью которого бизнесменам удастся сэкономить время на поиске нужной закупки. Кроме того, специалисты ответят на все вопросы и подберут закупки под конкретный запрос. Алексей Фурсин

По словам Фурсина, контрактная система в сфере закупок позволит малым и средним предприятиям принимать участие в торгах. Законодательство стало более благоприятным для поставщиков, так как многие процедуры упростили, сроки оплаты стали короче, а документы об исполнении контракта будут формироваться в единой информационной системе в сфере закупок.

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